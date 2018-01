Eis van vier jaar en tbs tegen minderjarige voor moord in Oosterpark

Het Openbaar Ministerie eist vier jaar cel en tbs tegen de indertijd 17-jarige jongen die vorig jaar een man zou hebben doodgestoken in het Oosterpark.

De verdachte stond voor de jeugdrechter, maar het OM wil hem toch berechten via het volwassenenrecht. De eis is dan ook zwaarder dan wat er binnen het jeugdrecht mogelijk is.

De 33-jarige Jan Majdanski werd vrijdagavond 3 maart neergestoken op een homo-ontmoetingsplaats in het park. De Pool overleed nog dezelfde nacht aan zijn verwondingen. Een maand later hield de politie een toen 17-jarige Amsterdammer aan als verdachte.

Deze verdachte had de telefoon van het slachtoffer in zijn bezit en maakte gebruik van de ov-chipkaart van Majdanski. In de woning van de 17-jarige werd een vlindermes gevonden waarmee de moord zou zijn gepleegd. Bovendien zou de verdachte de fatale steekpartij hebben toegegeven in een afgeluisterd telefoongesprek.

In eerste instantie vermoedde de politie dat het om een uit de hand gelopen straatroof ging. Lang bleef onduidelijk of de steekpartij homo-gerelateerd. Hoewel het OM niet vermoedt dat de geaardheid van Majdanski meespeelde bij het plegen van het misdrijf, merkt justitie wel op dat bezoekers van een homo-ontmoetingsplaats kwetsbare slachtoffers zijn. Vaak durven ze geen aangifte te doen.

De verdachte wordt ook verdacht van vier andere misdrijven, waaronder andere mishandelingen in het Oosterpark. Deze waren niet op de homo-ontmoetingsplaats.