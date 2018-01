IJburgers kunnen in 2020 weer rijden via Nuonweg

De gemeente trekt geld uit om de op IJburg geliefde 'Nuonweg' weer open te stellen.

De Nuonweg (officieel Overdiemerweg) was eigenlijk een tijdelijke verbinding en werd in 2014 weer afgesloten. Tot grote onvrede op IJburg, want de tijdelijke autobaan was een ideale verbinding met een populair winkelcentrum in Muiden.

Lees ook: 'Nuonweg' verdwijnt, maar komt misschien terug

De gemeente besloot de Nuonweg weer open te stellen voor de IJburgers, ook al kost de ingreep zo'n 5 miljoen euro. Vandaag maakte wethouder Pieter Litjens bekend dat de Overdiemerweg in 2020 weer open moet zijn.

Litjens zet op de nieuwe Nuonweg ook in op goede verbindingen voor fietsers en bussen.