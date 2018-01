Fans U2 boos: 'Kaartje kopen voelt als een kansloze missie'

Fans van U2 die vanmorgen een kaartje zijn misgelopen, krijgen een tweede kans. Maar daar is niet iedereen blij mee.

U2 treedt op 7 oktober op in de Ziggo Dome. De kaartverkoop ging vanochtend van start. In ongeveer tien minuten was de U2 Experience + Innocence tour helemaal uitverkocht. Daarom geeft de band de volgende dag een extra concert. De tickets voor de tweede show zijn op 2 februari om 10.00 uur te krijgen.

Fans zijn boos dat zij nu weer een week moeten wachten tot zij de kans krijgen om een kaartje te bemachtigen. Zij vinden het oneerlijk dat zij 2 februari weer helemaal opnieuw in de wachtrij moeten staan. Zij hadden liever gehad dat de kaarten voor het tweede concert meteen in de verkoop zouden gaan, zodat de mensen die nog in de wachtrij stonden, als eerst een kaartje konden kopen.

'Beste Mojo, waarom worden de tickets niet meteen in de verkoop gedaan? Het lijkt keer op keer een kansloze missie! Nu kan ik nog een vrijdag ochtend verkloten voor kaartjes die ik wil hebben maar niet ga krijgen. Telkens weer een teleurstelling', zegt Jeroen op de Facebookpagina van Mojo.

'En dan gaan we weer voor niets wachten tot het is uitverkocht. Wat een achterlijk systeem. Hoe komen al die andere aanbieders aan kaarten??', aldus Elise.

De band stond vorig jaar nog in de Arena en in 2015 speelden zij ook al vier keer in een uitverkochte Ziggo Dome. Begin december brachten zij hun nieuwe album Song of Experience uit.