The Guardian: 'Amsterdam is tegen Engelse taal'

The Guardian, doorgaans gezien als een Britse kwaliteitskrant, publiceert vandaag een ronkend stuk over een Amsterdamse oorlog tegen de Engelse taal.

Deze week besloot de rechter dat de gemeente een kaaswinkel aan het Damrak mag sluiten. De winkel richt zich namelijk specifiek op toeristen, terwijl de gemeente vindt dat er al genoeg winkeltjes zijn die nutella, tickets en kaas aan buitenlandse bezoekers verkopen. De eigenaar van de winkel wierp in de rechtbank terug dat zijn zaak ook bedoeld is voor Amsterdamse klanten, maar daar ging de rechter niet in mee.

De rechter wees op een Engelstalige reclameslogan in de winkel, die 'All our cheeses are ready to fly' luidt. Oftewel: al onze kazen zijn zo mee te nemen in het vliegtuig (terug naar huis). Daarnaast wees de rechtbank bijvoorbeeld ook op de hoge prijzen in de winkel.

Maar volgens The Guardian ging het de rechter met name om het gebruik van de Engelse taal an sich. De krant gaat mee in het verhaal van de kaaswinkeleigenaar die vertelt dat Amsterdammers sowieso in het Engels met elkaar communiceren, omdat iedereen het zo goed spreekt. De ondernemer doet de strijd tegen de monocultuur af als angst voor globalisering en spreekt zelfs van discriminatie.