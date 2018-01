Panden in Oost en Zuidoost gesloten na hennepvondst

Een woning aan de Ophemerthof in Zuidoost en een pand aan de Smitstraat in Oost zijn voor onbepaalde tijd gesloten. In beide panden werd een hennepkwekerij aangetroffen.

In het pand in Oost werden 365 hennepplanten, assimilatielampen, koolstoffilters, gasflessen en een aan- en afvoersysteem voor luchttoevoer aangetroffen. In de woning in Zuidoost werden 1014 hennepplanten en 61 assimilatielampen gevonden. In beide panden werd werd illegaal stroom afgetapt.

'De aanwezigheid van een hennepkwekerij kan leiden tot onveiligheid voor de omwonenden vanwege overlast, brandgevaar en de aanzuigende werking op criminele activiteiten. Dit levert een ernstig gevaar op voor de openbare orde en veiligheid', aldus de gemeente.