Ierse broers met twee ton gepakt in onderzoek verdovende middelen en witwassen

De politie heeft afgelopen maandag in Amstelveen twee Ieren aangehouden die worden verdacht van het witwassen van ruim twee ton illegaal verkregen contanten. Het geld was verstopt in een geheime ruimte in een Engelse vrachtwagen.

De politie startte een onderzoek na een tip van de Ierse autoriteiten over een mogelijk drugstransport van Nederland naar Ierland. De twee Ierse broers van 52 en 49 jaar oud werden in Amstelveen aangehouden bij een vrachtwagen.

Bij onderzoek aan de vrachtwagen werd in een verborgen ruimte ruim tweehonderdduizend euro aangetroffen. De politie gaat er vanuit dat het geld een criminele herkomst heeft. Het geld is in beslag genomen.

De twee verdachten zijn vandaag voorgeleid. Zij zitten nog zeker twee weken vast.