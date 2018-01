Gemeente in gelijk gesteld na uitdelen Airbnb-boete van 13.500 euro

De gemeente heeft gelijk gekregen in een zaak over een boete van 13.500 euro die was opgelegd aan een Amsterdammer voor het onttrekken van appartementen aan de woningvoorraad. De man verhuurde een appartement volgens meldingen die de gemeente ontving continu aan toeristen en woonde zelf niet in het pand.

Bij een controle door inspecteurs in mei 2016 zaten er vier toeristen in het appartement. De eigenaar van de ruimte zei toen dat hij met zijn vrouw en zoons boven het aan toeristen verhuurde appartement woonde. Hijzelf bewoonde de tweede, derde en vierde etage van het pand. De begane grond en de eerste etage had de eigenaar op Airbnb staan. Tegen de rechter zei hij later dat hij wel degelijk op de eerste etage woont.

Lees ook: Nu al meer 'Airbnb-boetes' dan in heel 2016

De inspecteurs vonden op de begane grond en op de eerste etage ook geen persoonlijke spullen van de Amsterdammer. In een afgesloten kast in het Airbnb-appartement zaten wel wat persoonlijke spullen zoals kleding, toiletspullen, administratie en keukenspullen. Op de derde en vierde etage namen de inspecteurs ook een kijkje. Daar waren de ruimtes wel levendig ingericht met onder andere veel ingelijste foto's aan de muur en op kastjes. Dit was op de eerste etage niet het geval.

Lees ook: Mee op jacht naar illegale hotels: 'De bedden waren beslapen, maar niet door bewoonster'

Dit was voor de gemeente reden genoeg om een gepeperde boete van 13.500 euro op te leggen. En terecht, oordeelde de rechter anderhalve week geleden.

Lees ook: Hogere boetes voor illegale vakantieverhoor