GroenLinks-leider over anti-FvD-demonstratie: 'Dat is mijn taak als volksvertegenwoordiger'

De Amsterdamse afdelingen van PvdA, GroenLinks en SP gaan de straat op om te protesteren tegen - in hun ogen - racistische partijen als de PVV en Forum voor Democratie. Dat levert ze ook de nodige kritiek op.

De demonstratie op de Dam is drie dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Het motto van het protest is 'Geen racisten in de raad'. Daarmee doelt het Comité 21 Maart onder andere op de deelname van Forum voor Democratie (FvD) in Amsterdam.

Behalve de linkse partijen doen ook radicale actiegroepen mee zoals de Anti-Fascistische Actie, de Internationale Socialisten en Nieuwe Communistische Partij. De afgelopen dagen ontstond kritiek op de deelname van partijen als de PvdA, GroenLinks en SP omdat de demonstratie demoniserend zou zijn. Volgens bijvoorbeeld columnist Jan Dijkgraaf faciliteren zij met hun deelname haat tegen FvD-lijsttrekker Annabel Nanninga.

Demonisering

Maar Rutger Groot Wassink, lijsttrekker van GroenLinks, ziet geen kwaad in deelname aan de demonstratie. 'Ik vind wel dat mensen van Forum voor Democratie racistische uitspraken doen, dus dan vind ik ook dat ik daar iets van mag zeggen', zegt hij tegen AT5. 'Dat is mijn taak als volksvertegenwoordiger, dat als ik vind dat mensen onverdraagzaam zijn of intolerant of racistisch, dat ik daar iets van vind. Dat doe ik dan soms in een debat en soms doe je dat door te demonstreren. Dat zijn volgens mij volstrekt gebruikelijke middelen voor een politicus.'

'GroenLinks is een linkse partij. Dat er ook andere clubs zijn vind ik op zich niet zo erg. Het gaat erom dat we intolerantie en onverdraagzaamheid een halt toeroepen. En dat daar dan clubs bij zijn die niet helemaal mijn politieke stijl of vorm hebben, dat is dan zo. Ik denk dat het heel belangrijk is om met elkaar een statement af te geven juist tegen intolerantie en onverdraagzaamheid in de stad.'

Anti-fascist

Dat hij meeloopt met radicale types van bijvoorbeeld de Anti-Fascistische Actie ziet hij ook niet als obstakel. 'Als u mij vraagt of ik anti-fascistisch ben? Ja, wel zeker. Fascisme is natuurlijk gewoon een buitengewoon bedreigende en gevaarlijke ideologie. Dus ik zou mijzelf wel als anti-fascist beschouwen, ja.'

PvdA-lijsttrekker Marjolein Moorman voelde zich eerder vandaag geroepen om op Twitter te melden dat zij niet tegen het democratische recht van FvD is om mee te doen aan de verkiezingen. Niettemin blijft haar partij aangesloten bij het 'Geen racisten in de raad'-protest.

Inmiddels heeft ook de Partij voor de Dieren zich aangesloten bij de demonstratie. DENK, Bij1 en de Piratenpartij hadden zich al aangemeld. Forum voor Democratie wilde vandaag niet reageren op het protest.