Erik ten Hag houdt lippen stijf op elkaar over FC Utrecht

Ajax speelt zondag tegen FC Utrecht. Een wedstrijd waarvan je verwacht dat Erik ten Hag, als oud trainer van Utrecht en de nieuwe trainer van Ajax, daar van alles over zou kunnen zeggen. Maar tijdens de persdag vandaag hield Ten Hag zijn kaken stijf op elkaar.

Nu Amin Younes is vertrokken naar Napoli ljikt de komst Ten Hag's oogappeltje Zakaria Labyad van FC Utrecht een uitgemaakte zaak. Maar Ten Hag beperkt zich tot korte antwoorden tijdens de persconferentie. 'Als dat zo zou zijn, dan zouden we dat melden. En als er niks aan de hand is, dan melden we niks', zegt de trainer.

Wie Ten Hag vanmiddag al wel kon verwelkomen is de Deense rechtsback Rasmus Nissen Kristensen. Potentiele opvolger van Joël Veltman. 'Het is een grote jongen, rechtsback. En ik denk dat we daar veel plezier aan gaan beleven', zegt Schöne over de nieuwe aanwinst.

FC Utrecht - Ajax begint zondag om 12.30 uur.