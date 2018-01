Kunstenaars De Zondagsschilders na 45 jaar uit atelier gezet: 'Het is echt verschrikkelijk'

Al bijna 45 jaar zitten De Zondagsschilders in hun gebouw aan de Geldersekade, maar nu moeten de kunstenaars er uit. De gemeente heeft het gebouw verkocht. Het is niet de eerste keer dat creatievelingen hun werkruimte kwijtraken. Al eerder werd een atelierpand aan de Lauriergracht verkocht. Het gevecht aangaan met de gemeente lijkt een niet-haalbare strijd.

De Zondagsschilders vinden het onbegrijpelijk dat de gemeente zo met ateliers omgaat. 'Het is echt verschrikkelijk', zegt een van hen emotioneel. 'We voelen ons niet geholpen aan geen enkele kant. Men heeft kennelijk geen belangstelling voor 450 mensen die amateurkunstenaar zijn. Die hun vrije tijd nuttig willen besteden.'

Wethouder Kukenheim zegt dat er wordt gekeken per plek of het bijdraagt aan broedplaatsen, internationalisering of cultuurhuizen. De Zondagsschilders kregen deze week te horen dat zij buten deze categorieën vallen. Kukenheim zegt dat het pand aan de Geldersekade een amateurschildersclub is voor volwassenen, en niet past in het gemeentelijk kunst- en cultuurbeleid.

'Dit is bloedserieus. Er wordt hier serieus werk geleverd', zegt beeldend kunstenaar Nora Hooijer. 'Ik probeer wel het uiterste uit de kan te halen. Ik loop niet voor iedereen te roepen; nou, je bent leuk bezig geweest deze middag.'