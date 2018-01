Bier drinken met mopshondjes: 'We hebben hondencakejes gebakken'

Van sommige dingen kun je je afvragen: waarom?! Dit is er misschien wel zo een. Koffie drinken in een café vol met mopshondjes. Voor iedereen die daar behoefte aan heeft kan vanaf vandaag terecht in café De Ruyschkamer in Oost.

Initiatiefneemster is Katja. 'Ik wil je graag voorstellen aan Boris. Hij is de reden waarom ik het pop-up-café heb bedacht', zegt Katja. Volgens haar is vooral het karakter van de beestjes heel leuk.

Hondencakejes

Naast een kop koffie of een biertje kan óók de hond terecht bij de bar. En dit idee viel goed in de smaak bij echte mopshond-fans. 'We zijn gek op mopshondjes, dus als dit een keer gebeurt dan willen we daar bij zijn natuurlijk. We hebben zelf tien honden.'

'We hebben hondencakejes gebakken die je hier aan de bar kunt bestellen. Het duurde aanvankelijk één dag. Maar binnen 48 uur waren we al zes keer uitverkocht. Er komen per shift gemiddeld tussen de 19 en 50 mensen binnen. En tussen de 19 en 30 honden.

'Stop hiermee'

Maar er is ook kritiek op het café. Twee dierenartsen van Dier & Recht proberen zoveel mogelijk eigenaren te informeren over de fysieke problemen van mopshonden, zoals ademhaling. Dat ontstaat door het doorfokken van het ras. 'Er is belemmering van de lucht. Dus bij iedere ademhaling moet de hond zijn best doen. Ik vind het eigenlijk echt heel zielig. Stop hiermee!'