Postzegelvereniging krijgt Jubileumpenning

Postzegelvereniging Hollandia heeft vanmiddag de Jubileumpenning van de gemeente ontvangen. In het 115-jarig bestaan heeft de vereniging een bijdrage geleverd aan de culturele ontwikkeling van de stad, aldus de gemeente.

De verzamelaars waren voor de gelegenheid naar de ambtswoning aan de Herengracht gekomen. Zij kregen de penning uit handen van gemeenteraadslid Hans Glaubitz.

De vereniging organiseerde van 1968 tot en met 2008 jaarlijks beurzen en tentoonstellingen in het kader van De Dag van de Postzegel in Amsterdam. Ook was Hollandia betrokken bij de oprichting van het goedbezochte filatelistenloket bij het hoofdpostkantoor van de PTT op, een voor postzegelverzamelaars bron van nieuwe uitgaven.

Hollandia heeft lang een eigen bibliotheek gehad met meer dan 600 filatelistische boekwerken, maar deze is door gebrek aan belangstelling enkele jaren geleden opgeheven. Daarna zijn de boeken deels aan de Bondsbibliotheek overgedragen en deels onder de leden verkocht. Hollandia had een zeer oude en kwalitatief goede bibliotheek.

De Jubileumpenning is voor bedrijven, instellingen, stichtingen en verenigingen, die sinds de oprichting zijn gevestigd in Amsterdam.