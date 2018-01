Dode en twee gewonden bij schietpartij Wittenburg

Bij een schietpartij in de Grote Wittenburgerstraat zijn een dode en twee gewonden gevallen. Er zijn meerdere schoten gelost. Dat bevestigt de politie aan AT5.

De schietpartij gebeurde rond 19.15 uur. De hulpdiensten zijn met veel materieel uitgerukt. Onder meer is een mobiel medisch team opgeroepen. Ook zou er iemand zijn gereanimeerd. De twee gewonden zijn overgebracht naar een ziekenhuis.

De schietpartij gebeurde in een wijkcentrum. Volgens getuigen was daar een kookles aan de gang. Volgens de politie zijn de twee gewonden een man en een jong meisje. Het meisje zou in haar been zijn geraakt.

Volgens een politiewoordvoerder lijkt het niet om een aanslag te gaan, maar om een conflict in het criminele circuit. Er zijn twee plaats delicten ingericht, meldt de politie. De recherche is een uitgebreid onderzoek gestart. Meerdere straten zijn afgezet. De dader of daders zijn gevlucht.

Massale politie-inzet na schietpartij Centrum. Buurtbewoners zeggen dat er nog geschoten werd toen politie arriveerde. pic.twitter.com/UjCQizjYRH — Mark Schrader (@markschrader) January 26, 2018