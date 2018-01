Amsterdam wil meer inzicht Airbnb-verhuurders: 'Een naam en adres zou enorm helpen'

De gemeente wil, samen met andere Europese steden, meer bevoegdheden om gegevens van verhuurderssites als Airbnb in te zien. Nu wordt er geen data gedeeld van verhuurders van Airbnb. De gemeente gaat samen met de Europese steden een brief sturen naar de Europese Commissie.

Andere steden die zich ook aansluiten zijn Parijs, Krakau, Barcelona, Brussel, Wenen, Madrid en Reykjavik. De steden willen het wereldwijde toerisme meer regulieren. De bedoeling is volgens de gemeente dat Amsterdam eerst een plek blijft voor hun bewoners.

Vandaag kwamen uit de verschillende steden bestuurders naar Amsterdam om te praten over toerisme. 'Ik heb van heel veel steden geleerd. Wat ik heel interessant vond was bijvoorbeeld Barcelona. Die hebben een campagne die toeristen wijst op wat wel en niet mag', zegt wethouder Laurens Ivens.

'Amsterdam en Barcelona hebben hetzelfde probleem: enorm veel toeristen in het centrum', zegt Sergi Marí i Pons, werkzaam bij de gemeente van Barcelona als zogenaamde toeristenmanager. 'En dat is niet goed. Niet goed voor de kwaliteit van leven, voor de identiteit. Maar ook niet goed voor het toerisme zelf. Toeristen willen het echte leven in een stad zien. We moeten onze inwoners daarom beschermen.'

Wethouder Ivens over de brief aan de Europese Commissie: 'Het zou mooi zijn als wij kunnen zien op de website wie de verhuurder is. Ofwel met zijn naam en adres, ofwel met een nummer. Dat zou enorm helpen natuurlijk. Daardoor gaat de anonimiteit er een stukje af en kunnen we echt kijken of het klopt dat diegene zijn huis mag verhuren.'