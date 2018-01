Grote crypto-bijeenkomst in de Rai: 'Kan zomaar een toekomstige miljonair rondlopen'

De nieuwe cryptocurrency-miljonair worden? Een bezoekje aan het grootste evenement rondom het nieuwe digitale goud in de Rai aanstaande maandag en dinsdag kan je zomaar een stapje verder helpen. Presentator Vincent Everts belooft twee boeiende dagen. 'Er zijn voor zowel professionals als beginners interessante presentaties en discussies. Ik heb er hartstikke veel zin in.'

In totaal komen er zo'n zeventig sprekers naar Amsterdam toe. Eén onderdeel van de Dag van de Crypto is de Crypto Economy World Tour. 'Na San Francisco en London reizen dertig ICOs (Initial Coin Offering), zoals de beursgangen voor cryptomunten heten, af naar Amsterdam om hun start-up te presenteren', vertelt Everts.

Discussie

Enkele sprekers, die met elkaar in discussie gaan, zijn Mirèl ter Baak van Autoriteit Financiële Markten (AFM), Petra Hielkema van De Nederlandsche Bank (DNB) en ex-minister van Financiën en CFO van KPN Jan Kees de Jager. Opiniepeiler Maurice de Hond zal zijn onderzoek naar cryptocurrency's in Nederland presenteren. Daaruit is gebleken dat ongeveer 400.000 Nederlanders hebben geïnvesteerd in cryptomunten. Dat is meer dan een verdubbeling sinds oktober 2017. 'Dat is slechts een klein deel van alle Nederlanders en dus staan we pas echt aan de vooravond van hoe groot de munten écht gaan worden', voorspelt Everts.

Lees ook: Bitcoins delven in je tuinhuisje: Amsterdam in de ban van cryptocurrency

Met het uitnodigen van de gasten hoopt de organisatie duidelijk te maken wat het belang van de digitale munten is voor de Nederlandse economie. 'Normaal gesproken zijn er enorm veel voorstanders en tegenstanders van de cryptocurrency's. Hopelijk kunnen we door deze experts niet alleen zeggen of het een hype is of het meest geweldige ding ooit, maar juist op een nuchtere manier wat het nou eigenlijk betekent voor ons', legt Everts uit.

In totaal worden er verspreid over de twee dagen ongeveer duizend liefhebbers van het nieuwe goud verwacht. Of hen verteld gaat worden welke munt grote groeipotentie heeft is afwachten. 'De top tien van de munten nu heeft ook nog enorme groeikansen. Litecoin en Cardano zijn hele interessante munten', denkt Everts.

Waarschuwen

Een andere spreker op de Dag van de Crypto is Mark Koster. Zijn boek 'Hoe word ik Bitcoin miljonair' verscheen onlangs. 'Ik ga ook echt waarschuwen voor de gevaren van cryptocurrency's. Er lopen ook genoeg oplichters rond die geld aan je willen verdienen. Maar het kan ook zomaar eens kunnen dat de nieuwe crypto-miljonair aanwezig is in de Rai volgende week', denkt Koster.

Ook Koster heeft een 'mandje' digitale munten. 'Ethereum, Cardano, Tron en ik ben ook net in SmileyCoin gestapt. Het blijft natuurlijk wel een beetje het casino, het is een gokspelletje.' Hij heeft nog wel een tip voor nieuwe investeerders: 'Leg nooit meer geld in dan je kan missen. Lees ook de Whitepapers goed. Daar staat alles in over de munt, de strategie erachter en het team. Als het te ongelofelijk is om waar te zijn, is dat ook vaak zo.'

Lees ook: Bitcoin razend populair: 'Iets om snel rijk van te worden'

Op dit moment zit er ruim 500 miljard dollar in alle cryptomunten. Koster: 'Niet alle munten gaan het overleven. De sterke munten met een goed verhaal hebben veel meer kans er over een paar jaar nog te zijn. Maar wat de top tien nu is, is misschien niet te top tien over een jaar. De munten die het niet zullen overleven zullen bloedend achterblijven.'