'Woonplicht' in de maak voor nieuwbouwwoningen

Wethouder Laurens Ivens (Wonen) onderzoekt of voor nieuwbouwwoningen in de stad een 'woonplicht' ingevoerd kan worden. Zo'n regel moet voorkomen dat beleggers huizen kapen.

Dat meldt De Telegraaf vandaag. De woonplicht houdt in dat de koper van een huis er zélf moet gaan wonen. Hij of zij mag de woning dus ook niet doorverhuren aan derden. Dat is een totaal andere situatie dan de huidige realiteit, waarin beleggers woningen opkopen en voor de maximale prijs verhuren.

Ivens onderzoekt nu of bij nieuwbouwprojecten de woonplicht meegenomen kan worden in het erfpachtcontract. 'Hiermee wordt voorkomen dat een woning wordt gekocht voor de verhuur en blijven de woningen toegankelijk voor eigenaar-bewoners', legt hij uit in de krant.

Een linkse meerderheid in de gemeenteraad had de wethouder gevraagd om werk te maken van een woonplicht. Zijn eigen partij, de SP, is overigens ook een groot voorstander van het idee. In eerste instantie wordt nog onderzocht of de maatregel juridisch haalbaar is.