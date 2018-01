'Appen tijdens het fietsen is toch niet zo gevaarlijk'

Fietsers die afgeleid door hun telefoon over de weg slingeren en geen oog meer hebben voor overig verkeer, blijken toch niet zo gevaarlijk.

Dat blijkt uit onderzoek van verkeersinstituut Swov en de TU Delft, weet de Volkskrant. 'De uitkomst wekte ook bij ons enige verbazing', zegt hoogleraar transportbeleid Bert van Wee (TU Delft) in de krant.

De onderzoekers vroegen ruim tweeduizend fietsers uit diverse leeftijdscategorieën naar hun smartphonegebruik. Daaruit kwam niet naar voren dat ondervraagden bij ongelukken betrokken raken omdat ze afgeleid zijn door hun telefoon.

Vrijbrief

Van Wee speculeert over de verrassende uitkomst. Mogelijk appen alleen 'mensen die goed kunnen fietsen', of doen zij dit alleen in veilige verkeerssituaties. Volgens Van Wee passen aan hun smartphone gekluisterde fietsers hun snelheid aan en neemt de kans op een ongeluk sowieso af als je langzamer fietst. Maar om het zeker te weten is nieuw onderzoek nodig.

De hoogleraar denkt niet dat de ondervraagden gelogen hebben. Daarnaast merkt hij op dat dit onderzoek geen vrijbrief voor fietsers is om massaal te gaan appen in het verkeer.