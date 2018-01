Meer drugsdoden door 'krankzinnig' sterke pillen

Foto: Foto ingestuurd via AT5 Whatsapp (06-51190938)

Het aantal geregistreerde drugsdoden is in twee jaar tijd bijna verdubbeld. Een van de oorzaken is steeds sterkere pillen.

De enorme stijging die de Nationale Drug Monitor van het Trimbos-instituut gisteren liet zien is opmerkelijk. Jarenlang was het aantal drugsdoden stabiel. Volgens Trouw zijn er drie belangrijke oorzaken voor de stijging.

'Populaire partydrugs als ecstasy en cocaïne zijn zo krankzinnig sterk, het is niet normaal meer', merkt een onderzoeker allereerst op. 'Voor het euforische effect van de pillen heb je maar 80 tot 100 milligram nodig. Nu zit er vaak meer dan 160 milligram in.' In extreme gevallen kunnen gebruikers al na één pil overlijden. 'Meestal als gevolg van oververhitting.'

Daarnaast hebben jongeren te weinig kennis over drugs en kan de stijging ook te maken hebben met de verbeterde registratie van drugsincidenten.