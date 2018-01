Expat verdringt steeds meer toerist op hotelmarkt

Toeristen zullen in de toekomst flink meer kwijt zijn aan hun hotelovernachtingen. Dat komt omdat steeds meer hoteliers kiezen voor expats.

Hotelappartementen zijn bezig met een enorme opmars. Ze zijn ruimer dan reguliere hotelkamers en voorzien van een keukentje. De appartementen zijn gericht op 'shortstay'. Niet toeristen die een paar dagen blijven, maar expats die maandenlang een onderkomen zoeken.

De expats zijn lucratiever voor hotelexploitanten, schrijft Het Parool. Ze betalen iets meer per nacht en zijn in tegenstelling tot toeristen minder seizoensgebonden. Ook is er minder personeel nodig in een shortstayhotel. Ze zijn al in opkomst en de komende jaren zal een derde van alle nieuwe hotelkamers een hotelappartement zijn.

ABN Amro verwacht dat er rond 2023 sprake zal zijn van een hotelinfarct in de stad. 'Met torenhoge kamerprijzen, overvolle hotels en morsige kamers', schrijft Het Parool.