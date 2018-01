Ook paardenkoets straks verbannen uit de binnenstad

De gemeente wil af van de paardenkoetsen waarmee toeristen een ritje door het centrum kunnen maken. Maar het duurt nog wel even voordat het zover is.

De Partij voor de Dieren diende vorig jaar een initiatiefvoorstel in om de rijtuigen te verbieden. Fractievoorzitter Johnas van Lammeren maakt zich zorgen om het welzijn van de dieren, die slecht tegen hitte kunnen.

Het college deelt de wens van de Partij voor de Dieren om de paardenkoetsen te verbannen. Dat schrijft Nieuwsuitamsterdam.nl. Maar de vergunning voor de twaalf koetsen die op dit moment door de binnenstad mogen rijden loopt nog tot mei 2019. Voor die tijd kan de gemeente ze niet weren.

Wel wil het stadsbestuur een vergunningenplafond instellen, zodat er in ieder geval geen nieuwe koetsen bij komen. In mei 2019 kan de gemeente dan besluiten om geen nieuwe vergunning te verlenen voor de bestaande paardenkoetsen. 'Paardenkoetsen kunnen gezien hun omvang in combinatie met de beperkte snelheid een belemmering vormen voor de doorstroming van het verkeer en dat kan bij drukte leiden tot verkeersonveiligheid', aldus de gemeente.