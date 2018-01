SP en D66 botsen hard over woningbeleid: 'Durf eens een duidelijke keuze te maken!'

D66-lijsttrekker Reinier van Dantzig en SP-lijsttrekker Laurens Ivens staan diametraal tegenover elkaar over de vraag wie er recht heeft op een woning in Amsterdam. In Park Politiek vlogen ze elkaar flink in de haren.

Op de overspannen woningmarkt in Amsterdam hebben starters grote moeite om een huis te vinden. De SP stelt daarom voor om Amsterdammers die drie jaar in de stad wonen voorrang te geven op een nieuwbouwwoning. Ook vindt SP-lijsttrekker Laurens Ivens dat expats de woningmarkt verstoren, omdat die vaak veel meer te besteden hebben.

Metropool

Maar D66-lijsttrekker Van Dantzig ziet niets in de plannen: 'Amsterdam moet zich ontwikkelen. We willen fors bouwen, we willen zorgen dat Amsterdam een metropool wordt, een stad is die groeit en bloeit, maar wij zullen nooit zeggen dat de oplossing voor de Amsterdamse problemen het weren van mensen van buiten is.'

Keuzes maken

Maar volgens Ivens durft D66 daarmee niet te kiezen: 'Maar wilt u dat in de huurwoning die wij allemaal willen bouwen, dat daar die starter of dat gezin in komt, die hier in Amsterdam in de knel zit, of wilt u dat daar de expat in komt? Durf dan ook eens een duidelijke keuze te maken!' Van Dantzig: 'Ik vind dat dat een betaalbare woning moet zijn en wie daar in komt, maakt mij persoonlijk geen donder uit, of je nou uit Damascus komt of uit Doetinchem, ik vind dat iedereen hier een eerlijke kans verdient.'

'Dikste portemonnee'

Van Dantzig verweet Ivens dat hij onderscheid maakt op basis van waar iemand vandaan komt. D66 wil daar niet aan: 'Ik weiger hier te kiezen op basis van nationaliteit of afkomst!' Ivens reageerde daarop fel: 'Nee, u kiest op basis van inkomen, want dan zal uiteindelijk diegene die het meeste kan bieden, die zal uiteindelijk die woning krijgen. Met mooie praatjes zegt u: Ik wil dat die gezinnen en starters een kans op de woningmarkt hebben, maar als u moet leveren, dan kiest u niet, en kiest u dus impliciet ervoor dat diegene met de dikste portemonnee of de expat met de fiscale voordelen de woningen krijgen.'

