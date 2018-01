Oostelijke Eilanden al vijf jaar in greep van onderwereldoorlog

Jongeren van de Oostelijke Eilanden duiken al jaren op in moordzaken. De ene keer als slachtoffer, de andere keer als dader. Of allebei. De wild west-schietpartij van gisteravond is een nieuw dieptepunt in de wijk.

Doelbewust een liquidatie plegen in de aanwezigheid van jonge kinderen. De onderwereld ging gisteravond opnieuw een grens over. En opnieuw gebeurde dat op de Oostelijke Eilanden. Daar waar de eerste - maar niet de laatste - vergismoord in de onderwereldoorlog viel. En waar de onthoofde Nabil Amzieb opgroeide.

Vijf jaar geleden barst het geweld los met beruchte dubbele liquidatie in de Staatsliedenbuurt. Meerdere schutters zijn op 29 december 2012 van plan om crimineel Benaouf A. te liquideren. Hun doelwit weet te ontkomen, maar twee metgezellen van Benaouf overleven de afrekening niet. Een van hen is Youssef Lkhorf (28), een jongen van de Oostelijke Eilanden.

Onschuldig slachtoffer

Nog veel meer jongens uit de buurt raakten betrokken in de onderwereldoorlog. Zo bleek de broer van Youssef ook het doelwit van een afrekening. De dader die de opdracht heeft om Omar L. te liquideren vergist zich echter en schiet in juli 2014 de onschuldige vader Stefan Regalo Eggermont dood. Omar L. wordt inmiddels zelf verdacht van betrokkenheid bij twee moorden en een poging daartoe.

In februari 2015 houdt de politie vier jonge jongens uit de buurt aan na een spectaculaire undercoveroperatie. Het viertal wordt van de weg gereden als zij onderweg zijn om vermoedelijk een liquidatie te plegen. Ze worden veroordeeld tot celstraffen van acht tot twaalf jaar. De rechter merkt bij de uitspraak op zich zorgen te maken dat 'jonge verdachten zich kennelijk tot deze wereld aangetrokken voelen'.

De geweldsspiraal zet in 2016 door. Heel Nederland is verbijsterd door de moord op Nabil Amzieb (23), ook weer een jongen uit Kattenburg. Zijn onthoofde lichaam wordt op 8 maart in een brandende auto gevonden, zijn hoofd een dag later voor de deur van waterpijpcafé Fayrouz aan de Amstelveenseweg. De sindsdien gesloten shishalounge was populair bij de groep rond Benaouf A.

Geen normale toestanden

Eind 2016 wordt in de Colombiaanse stad Medellín de 23-jarige Mitchell Jansen geliquideerd. Ook hij komt uit de buurt. Vorig jaar november komt Ayman Mouyah (19) om als hij en zijn vrienden beschoten worden door een man uit de buurt. Die laatste moord zou niet te maken hebben met een oorlog in de onderwereld, maar al het eerdere bloedvergieten hangt via allerlei connecties samen.

Buurtbewoners beginnen zich ondertussen steeds meer te roeren. Vanmiddag verzamelen ze zich rond 16.00 uur bij de Oosterkerk. 'Dit zijn geen normale toestanden. Het stadsdeel moet een keer wat gaan doen hier', zegt een van hen.