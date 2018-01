Verstandelijk beperkte man al sinds gisteren vermist in Gein

De politie vraagt Amsterdammers of zij een man hebben gezien die sinds gisteren vermist wordt in Zuidoost.

Vanochtend verspreidde de politie een bericht via Burgernet, maar dat leverde nog geen resultaat op. Het gaat om een lichtgetinte man van 37 jaar. Hij is van Surinaamse afkomst en voor het laatst gezien op het Wethouder Seegersplein in Gein.

De man is zo'n 1,70 meter, 80 kilo en droeg een zwarte joggingsbroek met een donkerblauw vest en zwarte jas. Hij is verstandelijk beperkt, autistisch en heeft een laag iq.