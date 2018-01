Duizendtal demonstranten op de been tegen Turkse aanval op Koerden

Met spandoeken en een heleboel vlaggen demonstreren zo'n duizend mensen tegen de Turkse aanval op Afrin. Het protest begon om twee uur bij de Stopera, daarna volgde een mars door de stad.

'Stop de Turkse invasie in Afrin', staat er op een groot doek. Op andere protestuitingen wordt president Recep Tayyip Erdoğan een terrorist genoemd en vergeleken met the great dictator (een persiflage van Charlie Chaplin op Adolf Hitler).

De demonstranten zijn boos dat Turkije een aanval is begonnen op de Koerdische 'volksbeschermingseenheden' die in Syrië strijden tegen Islamitische Staat. Volgens de betogers vallen er ook burgerdoden bij de aanval van de Turken.

De strijd in Syrië zorgt ook voor spanningen in Nederland, omdat veel Nederlanders met een Turkse achtergrond juist begrip hebben voor de aanval. Ook de Nederlandse overheid heeft vooralsnog veel begrip voor het geweld van Erdogan.



UPDATE 15:58

NH meldt dat het tijdens de betoging op enig moment onrustig is geweest. De politie maakt melding van wat opstootjes, schrijft de omroep. Of er mensen zijn aangehouden, kan de politie nog niet zeggen. Aanleiding voor de onrust was een demonstrant met een Turkse vlag in de Vijzelstraat. Ook bij het Museumplein vond een opstootje plaats.