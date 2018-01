Politie: 'Een wonder dat geen andere kinderen zijn geraakt'

De politie noemt het 'een wonder' dat er geen andere kinderen in buurthuis Wittenburg zijn geraakt bij de schietpartij van gisteravond.

'In het buurthuis zijn op meerdere plaatsen kogelinslagen aangetroffen. Het is daarom dat er kan worden gesproken over een wonder dat er niet nog meer onschuldige kinderen of aanwezigen zijn geraakt', laat de politie vandaag weten.

Gisteravond liepen twee gemaskerde daders het buurthuis binnen. Ze waren op zoek naar een specifiek persoon en begonnen te schieten. Er waren veel kinderen en jongeren aanwezig. De 17-jarige Mohammed kwam om het leven, twee andere aanwezigen raakten gewond.

Geen bekende

De politie bevestigt verhalen uit de buurt dat Mohammed geen crimineel verleden heeft. Hij werkte als stagiair in het buurthuis. Ook het 20-jarige meisje dat twee keer in haar been geraakt werd, was een stagiaire. De derde gewonde, Gianne (19), werd in zijn borst geraakt en ligt na een operatie - buiten levensgevaar - in het ziekenhuis. 'Deze man is wel bij politie en justitie bekend', aldus de politie.

Vandaag gaat al de hele dag het gerucht dat de daders niet op zoek waren naar Mohammed. Hij zou dan 'per ongeluk' zijn vermoord.

Sporen veiliggesteld

Over de daders kan de politie niet veel zeggen. De vluchtauto werd later in Venserpolder aangetroffen. De politie kon voorkomen dat deze uitbrandde en kon zodoende sporen veiligstellen die van groot belang kunnen zijn voor het onderzoek.

De brandende Volkswagen Polo die gisteravond in Nieuw-West werd aangetroffen, heeft - blijkt nu - niets met de schietpartij te maken.