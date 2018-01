Campagnevoerders Forum voor Democratie belaagd door anti-fascisten

Campagnevoerders voor Forum voor Democratie zijn zaterdagmiddag op het Buikslotermeerplein in Noord belaagd door vermoedelijke antifascisten.

Het 71-jarige kandidaat-raadslid Hemmie Kamerlingh (nummer 6 op de lijst) stond met partijgenoten flyers uit te delen toen volgens ooggetuigen drie mensen de FvD'ers van het plein wilden werken. Anti-fascistische leuzen als 'toen niet, nu niet, nooit meer fascisme' werden geroepen. De schermutseling duurde ongeveer vijf minuten.

Omstanders grepen in, waarop de vermoedelijke antifa's de benen namen. Later is ook de politie ter plaatse gekomen.

Op Twitter verklaart PvdA-fractievoorzitter Marjolein Moorman zich solidair met FvD. Maar dat valt bij Nanniga in slechte aarde, omdat een linkse coalitie (waaronder de sociaaldemocraten) hebben aangekondigd te demonstreren tegen de rechtse agenda van Forum voor Democratie.

Tenzij je de @pvda_amsterdam-steun voor die idiote kongsi rond die demo intrekt, met geweldplegers van antifa, internationaal socialisten en hamas-vrienden, ben je volstrekt ongeloofwaardig. https://t.co/VQc2vJVfl1 — Annabel Nanninga (@ANanninga) January 27, 2018

Partijleider Thierry Baudet wil dat landelijke fractievoorzitters afstand nemen van de geplande demonstratie. 'Laat je niet in met gewelddadige antifascisten', schrijft hij op Twtter.