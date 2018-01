Emotionele oproep buurtbewoonster na dood 17-jarige Mohammed: 'Jongeren hier kunnen geen kant uit'

Bij de Oosterkerk op Wittenburg kwamen zaterdagmiddag rond 16.00 uur enkele buurtbewoners bijeen. Aanleiding voor de bijeenkomst was de tweede fatale schietpartij in korte tijd in de buurt.

Vrijdagavond kwam de 17-jarige Mohammed om het leven bij een schietpartij waarbij ook nog eens twee gewonden vielen. De 17-jarige student wordt gezien als een onschuldig slachtoffer, net als de 19-jarige Ayman die eind november door vuurwapengeweld om het leven kwam.



'Alleen'

Tijdens de bijeenkomst liepen de emoties dan ook hoog op. 'De jongeren (in de buurt red.) staan er helemaal alleen voor.' Vertelt een buurtbewoonster. 'Dat is een verschrikkelijk gevoel. Ze worden buitengesloten, ingesloten, constant als verdachte gezien. Ze kunnen geen kant uit. Wij moeten er als mensen voor ze zijn. Iedereen heeft zoiets van "het zijn moslims, allochtonen, zus, zo." Deze jongens kan ik omhelzen'



'Ik ben geboren op Oostenburg', vertelt een andere buurtbewoner, 'en echt apetrots geweest op deze buurt altijd. Maar de laatste jaren is het verschrikkelijk. Marokkaanse jongeren die dit onder elkaar uitvechten... Ik loop 's avonds zeker niet meer over Wittenburg.'



