Koerdische protestmars trekt door de stad: 'We willen de oorlog stoppen'

Een forse groep Koerdische demonstranten trok vanmiddag door de stad. Ze protesteerden tegen tegen de Turkse aanval op de Syrische regio Afrin .

Aanleiding voor de mars is de oorlogssituatie in het Syrische Afrin. Daar lopen de gemoederen hoog op na aanvallen van het Turkse leger op Koerdische milities.

'Erdogan wil geen Koerden hebben. Dat gaat niet over islamieten ofzo, het gaat over de Koerden. De Koerden willen gewoon rust. We willen gewoon vrijheid hebben. We willen vrij leven', vertelt een deelnemer aan de demonstratie. 'We willen de oorlog stoppen, voor de kinderen' vult een andere demonstrant aan.

Opstootjes

Helemaal rustig bleef het niet. Er vond een aantal incidenten plaats, zo is op beelden van De Telegraaf onder meer te zien hoe een taxichauffeur wordt belaagd. Negen mensen zijn aangehouden wegens mishandeling of openlijke geweldpleging, meldt de politie.