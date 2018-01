Prins betrekt 'paleisje' van 8 vierkante meter

Wie het over de Amsterdamse woningmarkt heeft, valt vaak van de ene verbazing in de andere. Absurd hoge prijzen of veredelde bezemkamers zijn aan de orde van de dag. Ook het nieuwe optrekje van Prins is 'klein, maar fijn'. Zijn nieuwe woning is niet groter is 8 vierkante meter, maar volgens Prins heeft het alles wat hij nodig heeft.

'Nou, dit is het dan', zegt Prins tijdens zijn rondleiding. Efficiënt is die wel, want vlak naast elkaar staat een douche, koelkastje en een bakplaat. Ook een tafel en een bed passen net. Een bureau kan hij uitklappen.

'Het is klein, maar ik ben ook klein', relativeert de fotograaf. 'Wat dat betreft ruimte zat'.

Groot dakterras

De kamer komt uit op een dakterras dat bijna even groot is als de kamer zelf. 'Ik ben van plan om een gedeelte te gaan overdekken', zegt Prins. 'Verder wil ik er een tafeltje en een groot dele van mijn planten neerzetten'.

Een bed heeft hij nog niet, maar Prins twijfelt er niet over dat zijn twijfelaar wel in de kamer gaat passen.