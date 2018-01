'Freewheelende' Amsterdammers mogen vast door Spaarndammertunnel

De Spaarndamemrtunnel, die de Spaarndammerbuurt met de Houthavens verbindt, is zaterdagmiddag officieel geopend.

Echt open is de tunnel nog niet, vanaf maandag 5 februari kun je er pas doorheen, maar vandaag mochten geïnteresseerde Amsterdammers vast een kijkje nemen. Ook kon ieder die daar behoefte aan had 'freewheelend' door de tunnel op bijvoorbeeld een fiets, skateboard of skates.



Er is ruim twee jaar gewerkt aan de tunnel, die er voor moet zorgen dat zo’n tachtig procent van het huidige verkeer op de Tasmanstraat en Spaarndammerdijk onder de grond verdwijnt.

De Spaarndammertunnel is vandaag officieel geopend! En er is licht aan het einde van de tunnel: vanaf 5 februari kun je er met de auto doorheen. ? pic.twitter.com/H0Ibc27f2Z — Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) January 27, 2018