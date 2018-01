Veel beveiliging bij aftrap campagne FvD: 'Schrikken dat zo'n incident in Noord je niet meer zo verbaast'

De Amsterdamse afdeling van Forum voor Democratie (FvD) presenteert zaterdagavond zijn volledige kandidatenlijst en het 'plan van aanpak' voor de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen.

De avond ging gepaard met stevige veiligheidsmaatregelen en rondom het pand was veel politie aanwezig. Eerder vandaag werd de nummer zes van de FvD-lijst tijdens het uitdelen van flyers in Noord belaagd door vermoedelijke antifascisten.



'Het is misschien schrikken dat dit je niet meer zo verbaast', stelt Yernaz Ramautarsing, nummer twee op de Amsterdamse FvD-lijst. 'Ik vind het dan ook niet voor niets dat Thierry Baudet (landelijk lijsttrekker en FvD-Kamerlid red.) heeft gevraagd of Jesse Klaver (GL), Lilian Marijnissen (SP) en Lodewijk Asscher (PvdA) afstand willen nemen van het feit dat hun lokale afdelingen mee gaan demonstreren met diezelfde Antifa-groepen'

'Je wordt ook wel gedwongen om over je eigen veiligheid na te denken', vervolgt Ramautarsing. 'Tot nu toe heb ik me nooit angstig hoeven voelen in m'n eigen stad. Ik hoop dat het niet zo ver hoeft te komen, maar je houdt er wel rekening mee. Dat hebben ze dan wel al bereikt.'

