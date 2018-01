Agent trok wapen tijdens demonstratie in centrum: Politie zoekt beelden

Tijdens een protestmars tegen de Turkse aanval op de Syrische regio Afrin heeft een agent zaterdagmiddag zijn wapen moeten trekken.

Dit gebeurde op de Keizersgracht. Hier werd een taxichauffeur belaagd door demonstranten. Toen agenten de man wilden ontzetten werden ook de agenten belaagd. Hierop trok één van de agenten zijn vuurwapen en richtte dit omhoog, zo is te zien op beelden van De Telegraaf.



De politie is nu op zoek naar beelden van het incident. Tijdens de protestmars waren er meerdere opstootjes. Uiteindelijk zijn er negen mensen aangehouden voor mishandeling of openlijke geweldpleging.