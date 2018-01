Ajax vanmiddag vol zelfvertrouwen richting lastige uitwedstrijd in Utrecht

Ajax neemt het vanmiddag om 12.30 uur in de Galgenwaard op tegen FC Utrecht. De ploeg van trainer Erik ten Hag zal met het nodige zelfvertrouwen afreizen richting de Domstad, maar weet tegelijkertijd dat een goed resultaat ín Utrecht geen vanzelfsprekendheid is.

De laatste jaren heeft Ajax vaak moeite met winnen in Utrecht. Afgelopen jaar zegevierde Ajax weliswaar dankzij een wonderschone treffer van Lasse Schöne, maar de voorlaatste competitiezege dateert dan weer uit januari 2011.



Ook zijn het de laatste jaren bepaald geen doelpuntrijke confrontaties in de Galgenwaard. In de laatste vijf edities vielen er maar zes doelpunten.



Zelfvertrouwen

In de Eredivisie is Ajax inmiddels acht wedstrijden ongeslagen en met overtuigend gewonnen Klassieker in het achterhoofd zal het zelfvertrouwen van de Amsterdamse selectie hoog zijn. Daar staat tegenover dat Utrecht de laatste ploeg is die Ajax wél op de knieën wist te krijgen in de Eredivisie. Op 5 november eindigde het treffen in de Arena in 1-2.



Kristensen en Johnsen bij selectie

De belangrijkste wijziging ten opzichte van die wedstrijd is natuurlijk de trainerswissel bij Ajax. Erik ten Hag kwam over van FC Utrecht en nam in Amsterdam het stokje over van Marcel Keizer. Ten Hag kreeg al snel de beschikking over een nieuwe linksback, Nico Tagliafico. Tegen Utrecht zou hij ook een nieuwe rechtsback op kunnen stellen. Rasmus Kristensen, die onlangs overkwam van FC Midtylland, behoort voor het eerst tot de wedstrijdselectie. Ook de Noorse aanvaller Dennis Johnsen maakt deel uit van de selectie.



Of beide Scandinaviërs ook daadwerkelijk aan speelminuten toekomen weten we later vandaag. In aanloop naar het treffen van vanmiddag was Ten Hag namelijk verre van spraakzaam...