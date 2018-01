Zo wil Forum voor Democratie 'afrekenen met klef Amsterdams bestuur'

In een streng beveiligd zaaltje aan de Elementenstraat in Sloterdijk presenteerde Forum voor Democratie (FvD) zaterdagavond haar 10-punten plan voor de gemeenteraadsverkiezingen. In herkenbaar FvD-idioom hekelden Thierry Baudet en Annabel Nanninga 'het kleffe netwerk van gevestigde partijen die Amsterdam al decennia in haar greep houdt'.

Hoe FvD precies wil afrekenen met dat kleffe netwerk, wordt in het partijprogramma niet gedetailleerd uiteengezet. Zo wil de partij 'snoeien in het subsidie-oerwoud', voor bestuurders 'concrete doelen en deadlines stellen en afrekenen op resultaten' en 'minder bureaucratie in de Amsterdamse zorg'.

Wel is duidelijk dat - als het aan FvD ligt - het aantal ambtenaren flink moet verminderen en in moet boeten aan invloed. Datzelfde geldt voor de PvdA.

De politie moet daarentegen juist groeien. Duizend agenten en rechercheurs wil de partij erbij. Die mogen dan gratis met het OV, zodat ze gelijk kunnen toezien op de veiligheid van hun medereizigers. Ook wil de partij oude wijkbureau's heropenen.

Belaagd

Eerder die dag moest Forum voor Democratie zelf de hulp van agenten inroepen, toen campagnemedewerkers werden belaagd op het Buikslotermeerplein in Noord. Daar werden drie FvD'ers - onder wie het 71-jarige kandidaat-raadslid Hemmie Kamerlingh - door vermoedelijke antifa-betogers te lijf gegaan.