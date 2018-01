Oom doodgeschoten Mohammed Bouchikhi doet oproep aan burgemeester

Hassane Ouled Ali, de oom van de vrijdagavond doodgeschoten Mohammed Bouchikhi, heeft gisteravond een open brief op Facebook geschreven, gericht aan waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen en de rest van het college.

De 17-jarige Mohammed Bouchikhi werd in een buurthuis aan de Grote Wittenburgerstraat doodgeschoten. Hij liep daar op dat moment stage. Veel buurtgenoten waren getuige van de koelbloedige moord. Het vermoeden is dat de daders de 19-jarige Gianni L. om het leven wilde brengen. Hij raakte wel zwaargewond maar is inmiddels buiten levensgevaar. Het is al de tweede aanslag op het leven van L. in drie maanden tijd.

Ouled Ali vraagt is zijn brief aan de burgemeester wat hij aan de situatie op de Oostelijke Eilanden gaat doen. 'Het buurthuis is een plek waar ze zich veilig waanden en waar ze veilig zouden moeten zijn. Twee mannen met bivakmutsen en machinegeweren stormden binnen en begonnen als een stelletje cowboys op onschuldige kinderen te schieten.'

Het neefje van Ouled Ali kwam bij de schietpartij om het leven. 'Ondertussen ben ik nu wel mijn lieve kleine onschuldige neefje kwijt die helaas in de vuurlinie stond van die gekken. Hij was namelijk degene die is overleden aan die vuurzee terwijl hij onschuldig bezig was met zijn stage in het buurthuis. Naast deze dode is een onschuldig meisje van twintig jaar zwaargewond geraakt en hebben vele kleine kinderen een trauma overgehouden aan dit gebeuren, waardoor ze niet kunnen en/of niet durven praten met de recherche.'

Lieve jongen

In de brief aan Van Aartsen vertelt Ouled Ali uitgebreid over zijn neefje. 'Een aardige lieve jongen die onder andere oude buurvrouwen hielp met hun vuilniszakken buitenzetten en altijd tijd had voor een lach en een praatje voor iedereen. Hij was geliefd in de buurt. Hij liep stage bij het buurtcentrum waar dit ongelofelijke gebeuren heeft plaatsgevonden. Hij was bezig met zijn toekomst. Hij wilde in de toekomst graag een baan hebben waarbij hij andere mensen kon helpen.'

Ouled Ali schrijft in de brief dat hij en veel buurtbewoners vragen hebben. 'Waarom wisten de begeleiders van het buurtcentrum niets over het doelwit? En van het feit dat hij kennelijk op een dodenlijst stond? Hij was immers een bekende van de politie. Er hebben in het verleden meerdere aanslagen op hem plaatsgevonden en elke keer ontkwam hij. Waarom heeft de politie de begeleiders van het buurtcentrum niet geïnformeerd over het doelwit, zodat hem de toegang tot het buurtcentrum ontzegd kon worden?'

Omdat Gianni L. waarschijnlijk op termijn wordt ontslagen uit het ziekenhuis heerst er angst bij Ouled Ali over hoe nu verder. 'Dan duikt hij ergens in Amsterdam op in een ander buurtcentrum, zwembad, pretpark of gewoon ergens in de Kalverstraat of het Leidseplein. Het is immers wachten voordat er wederom voor de zoveelste keer een aanslag op hem zal plaatsvinden. Het is dus een kwestie van dagen, weken of maanden of er vindt wederom een aanslag plaats met onschuldige slachtoffers als gevolg.'

Veiligheid

Ouled Ali eindigt zijn brief met de vraag aan Van Aartsen wat hij gaat doen om de veiligheid van de burgers in Amsterdam 'en in het bijzonder op de Oosterdokseilanden te garanderen en uiteraard om de daders van deze laffe daad op te sporen zodat ze berecht kunnen worden.'