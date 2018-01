Thierry Baudet bij partijpresentatie: 'Amsterdam is het hoofdkwartier van het kartel'

'Jongens, wat een ongelooflijk bijzondere dag om hier bij elkaar te zijn vandaag. Want vandaag is in Amsterdam Noord de intolerantie van links opnieuw heel erg duidelijk geworden', zo begon de landelijk fractievoorzitter van Forum voor Democratie (Fvd) Thierry Baudet, terugblikkend op het belagen van de nummer zes van de lijst Hemmie Kerklingh. Hij noemde Amsterdam het hoofdkwartier van het politieke kartel.

De locatie in het Westelijk Havengebied, waar de eerste lokale afdeling van de partij werd gepresenteerd, was goed beveiligd. Een kieslijst, met daarop achttien namen: van lijsttrekker Annabel Nanninga, de nummer twee Yernaz Ramautarsing en de lijstduwer Thierry Baudet. Op de vraag of Baudet zelf plaats gaat nemen in de raad: 'Bij genoeg voorkeursstemmen niet, alleen wel als we achttien zetels halen. Ik ben enorm trots op deze lijst.'

Lees ook: Zo wil Forum voor Democratie 'afrekenen met klef Amsterdams bestuur'

Nanninga stond, voordat ze werd gevraagd om lijsttrekker te worden, op het punt de stad te verlaten. 'Ik was één van die mensen die zei: Amsterdam het was ooit zo prachtig en het zou zo mooi kunnen zijn, maar het is te druk, te vies, te duur, te onveilig', vertelde ze. Eén van de oplossingen van de partij: de erfpacht afschaffen. 'Het geld daarvan komt nu oneigenlijk binnen. Het is een melkkoe. Pim Fortuyn zei ook al dat huur betalen is voor je eigen huis.' Andere standpunten van de partij: duizend extra agenten, gratis openbaar vervoer voor agenten en het heropenen van de gesloten politiebureau's.

Roland Kahn

In de zaal waren honderden aanhangers van Forum voor Democratie aanwezig. Baudet vroeg zich af of iedereen wel uit Amsterdam kwam. Dat bleek niet zo te zijn. 'Ik begrijp er niks meer van', reageerde de verraste voorman. Een opvallende aanwezige was ondernemer en eigenaar van de kledingwinkel CoolCat Roland Kahn.

Tekst gaat verder onder de video

De geboren en getogen Amsterdammer vertelde dat hij zich voor het eerst bij een politieke partij heeft aangesloten. 'Nederland is aan het verloederen. De mensen die het hardst roepen dat anderen fascisten zijn, slaan nu mensen in elkaar. Jongens het is niet meer leuk. We moeten weer een mooi en prachtig land worden. Waar mensen hun mening kunnen geven. We moeten mensen niet meer zwart maken. We hebben het gezien nadat Melkert Fortuyn zo te grazen heeft genomen. Fortuyn is vermoord. Dat kan en mag niet meer gebeuren.'

Gekozen burgemeester

De landelijk voorman van FvD en Amsterdammer Thierry Baudet hoopt dat zijn stad de eerste gemeente wordt met een gekozen burgemeester. 'Er zijn een aantal dingen die je als gemeente niet kan veranderen. Maar een hele hoop ook wel. Een referendum voor een burgemeester is formeel dan wel niet bindend, maar je kan als raad wel afspreken de uitslag als bindend te beschouwen.'

Lees ook: Veel beveiliging bij aftrap campagne FvD: 'Schrikken dat zo'n incident in Noord je niet meer zo verbaast'

Een ander belangrijk punt voor FvD is het handhaven van het kraakverbod in de stad. 'Er is in dit land een kraakverbod. Het is verboden, het is een misdrijf. Amsterdam doet daar niets aan. Je kan hier gewoon de wet overtreden. Je kan hier gewoon een pand inlopen en zeggen dit is van mij. De gemeenteraad weigert in te zetten op het handhaven van het kraakverbod. Wij gaan direct ontruimen, krakers worden gearresteerd en komen voor de rechter.' Het standpunt van de partij leverde een luid applaus op in de zaal.

Kerklingh

Tijdens de avond werd er ook stilgestaan bij het belagen van Kerklingh op zaterdagmiddag in Noord. Daar zegt de nummer zes van de lijst nu over: 'Opeens kwamen er drie mannen als waanzinnigen scheldend aanspringen. Ik schrok daar gewoon van.' Hij zegt nu wel meer na te denken over zijn veiligheid. 'Ik ben ook maar een mens. Bang moet je gewoon zijn. Maar dat betekent niet dat ik niet doorga. Ik vond dat incident echt niet kunnen.'

Met wie FvD eventueel wil samenwerken in de raad wilde Nanninga nog niks over zeggen. 'Dat is van de oude politiek. Wij sluiten geen mensen uit. Ik ga nog geen poppetjes verdelen.'

Verjaardag

Het officiële gedeelte van de avond werd afgesloten met een borrel. Baudet hoopte dat zoveel mogelijk mensen tot middernacht zouden blijven om zijn 35e verjaardag mee te vieren. Die uitnodiging werd in ieder geval niet afgeslagen door kersvers partijlid Gordon. Hij kwam rond 23:30 uur, na het formele deel van de presentatie, de zaal binnen.