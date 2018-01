Mars tegen homohaat en discriminatie: 'politie moet serieus omgaan met hate-crimes'

Ongeveer 150 mensen zijn zondagmiddag samengekomen om te protesteren tegen discriminatie en homohaat. Iets na 13.00 zijn ze begonnen met een protestmars, die is georganiseerd door Black Queer & Trans Resistance NL. Van de Wibautstraat liep de stoet naar Vereniging ons Suriname op de Zeeburgerdijk.

Geweld tegen homo's leek de laatste tijd op te laaien, waardoor ook in de gemeenteraad de incidenten zijn besproken. Wethouder Diversiteit Simone Kukenheim (D66) was daarom aanwezig als één van de sprekers.

Maar volgens de organisatie speelt nog iets anders. Donkergekleurde slachtoffers worden volgens hen anders behandeld. 'We doen dit nu omdat het tijd is. Er is niet veel bewustzijn', zegt Perry Gits van Black Queer & Trans Resistance Nederland.

Mede-organisator Naomi Pieter stelt ook dat de politie serieuzer om moet gaan met hate-crimes. Ze haalt daarbij een incident aan waar een homoseksuele man in elkaar werd geslagen, maar de politie in eerste instantie de zaak alleen als beroving behandelde. 'Het is ook belangrijk om een signaal af te geven', zegt Pieter, daarmee doelend op de politie.