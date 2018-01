Duur puntverlies: lelijke vechtwedstrijd tegen FC Utrecht eindigt in 0-0

Net als voorgaande duels, had Ajax ook zondagmiddag behoorlijke moeite met de uitwedstrijd tegen FC Utrecht. Het bleef 0-0 tijdens een behoorlijk venijnige middag in de Galgenwaard met een recordaantal overtredingen.

Even leek Ajax vroeg in de wedstrijd op voorsprong te komen. In de 12e minuut schoot Klaas-Jan Huntelaar raak, maar de treffer werd afgekeurd. Buitenspel.

Slecht veld

Op een miserabel veld werd een vervolgens meer op elkaars benen dan de bal gemikt. Hoewel de ene na de andere zware overtreding werd gemaakt, hield scheidsrechter Makkelie regelmatig op zak. Na 70 minuten hadden beide ploegen 13 overtredingen gemaakt.

Utrecht had wel drie keer rood had kunnen krijgen, maar valt ook weinig lovends over het sportieve spel van Ajax te vertellen. Want ook Justin Kluivert deelde in de 76ste minuut een vervelende tik uit aan Giovanni Troupée.

In de slotfase van de wedstrijd probeerden de Amsterdammers meer druk te zetten, maar de ene na de andere poging faalde. Zo ging een kopkans van Huntelaar net naast, en kon keeper Jensen een vrije trap in de 90ste minuut nog net van de lijn afhalen.

PSV loopt uit

Vlak daarna kwam dan eindelijk een tweede gele kaart voor Lukas Görtler, toen die al op de bank had plaatsgenomen. Het slotoffensief kwam te laat om de wedstrijd nog te kunnen kenteren. Ajax laat dure punten liggen in Utrecht, waardoor PSV weer met 7 punten voorstaat.

Hoewel Ajax bijna altijd moeite heeft met de uitwedstrijden in Utrecht, zijn wel vraagtekens te zetten bij de keuzes van trainer Erik ten Hag. Hij heeft namelijk niet één keer gewisseld in de strijd tegen zijn oude club.