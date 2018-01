Open brief van brandweermannen na kritiek commandant om dildo-rel

De kritiek die brandweercommandant Leen Schaap onlangs uitte, is bij zijn personeel slecht gevallen. Zij schrijven een open brief aan hun baas: 'we willen een commandant die zich vierkant achter ons opstelt'.

Schaap deed zijn uitlatingen in een interview met AT5 nadat een dildo werd achtergelaten in de bureaulade van een vrouwelijke medewerker. In het interview stelde hij onder meer dat door de 24-uurs roosters, brandweerlieden op jaarbasis 9 maanden vrij zijn, en daardoor verschillende andere banen erop nahouden.

Die uitspraak zette kwaad bloed bij de schrijver van de open brief, die gepubliceerd is bij The Post Online onder het pseudoniem 'de uitrukdienst'.