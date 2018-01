Matthijs de Ligt: 'Zeven punten is nog overbrugbaar'

Het werd vanmiddag na een venijnige wedstrijd in de Galgenwaard 0-0 tegen FC Utrecht. Er vielen een recordaantal overtredingen en de afstand tussen Ajax en koploper PSV is gegroeid naar zeven punten. Genoeg reden voor chagrijn dus. Maar ondanks dat staat Matthijs de Ligt er nog positief in.

'We staan er minder goed voor dan vorige week, laat dat duidelijk zijn, maar zeven punten is nog overbrugbaar. Het is natuurlijk zeven punten maar het kan zomaar anders zijn.'

Slecht veld

De Ligt wijt het puntverlies niet alleen aan het veld, dat soms meer op een zandbak dan een grasveld leek. 'Je wist dat het op dit veld moeilijk is om op te voetballen. Ons plan was om Utrecht een beetje op te wachten omdat ze toch in de counter het gevaarlijkst zijn.'

Lees ook: Duur puntverlies: lelijke vechtwedstrijd tegen FC Utrecht eindigt in 0-0

Maar afwachten is volgens de verdediger juist waar het mis ging: 'We stonden te ver naar achter. We hadden te weinig druk van voren. Ja dan wordt je steeds iets naar achter gedrukt.'

Bekijk hier het hele interview: