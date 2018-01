Rutte en Van Aartsen bij Holocaustherdenking: 'grootste schanddaad uit menselijke geschiedenis'

Concentratiekamp Auschwitz werd precies 73 jaar geleden bevrijd. Ter nagedachtenis aan die gebeurtenis werd de Holocaust vandaag herdacht bij het Spiegelmonument in Oost.

Tijdens de bijeenkomst werd onder anderen gesproken door waarnemend burgemeester Jozias van Aarsten en minister-president Mark Rutte. Daarvoor werd vanaf de Stopera een stille tocht gehouden.

'Wij herdenken achttienduizend Nederlandse joodse kinderen en alle andere slachtoffers van de Holocaust, de grootste schanddaad uit de menselijke geschiedenis,' aldus Van Aartsen.

Restaurant HaCarmel

De premier besprak in zijn speech de toename van antisemitisme, dat zich onlangs nog manifesteerde tijdens de aanval op koosjer restaurant HarCamel aan de Amstelveenseweg. Rutte haalde daarbij de woorden aan van eigenaar Daniel Baron: 'wij laten ons niet intimideren,' zei hij, maar ook: 'Er is altijd wel angst, het zit in je achterhoofd.'

