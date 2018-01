Steve Brown presenteert lijst met Damschreeuwer en Ouwehoeren

Voormalig crimineel Steve Brown maakt een carrière-switch. Hij wil namelijk meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen, en heeft daarvoor de Stem van de Straat opgericht. Vandaag presenteerde hij zijn kandidaten.

'Power to the people', scandeerde Brown bij aanvang. Hij heeft zich omringd met een aantal bekende Amsterdammers. Zo staat 'Damschreeuwer' Gennaro V. Pepe op de lijst.

Wethouder van de Wallen

'Ouwehoeren' Louise en Martine Fokkens voelen er wel wat voor om wethouder van De Wallen te worden. Maar daarvoor moet de partij eerst in het college komen, en dus raadszetels behalen. Probleem is wel dat in de peiling van AT5 en het Parool die zetels nog niet binnen handbereik lijken. Stem van de Straat stond namelijk op nul zetels.

Maar de gezusters Fokkens maken zich geen zorgen. 'Natuurlijk gaat dat lukken, daar moet voor gevochten worden!'.

