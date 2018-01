'Fascist Erdogan': Koerden lopen naar de Dam tijdens nieuwe demonstratie

Een groep van ongeveer 100 mensen met Koerdische vlaggen heeft zich verzameld bij het Centraal Station, en is vanaf daar in de richting van de Dam gelopen. Ze worden beschermd door de politie, die in grote getale aanwezig is. Waarschijnlijk gaat het om een tweede betoging tegen de Turkse militaire acties in de Syrische regio Afrin.

De ME is ter preventie uitgerukt, ook zijn er meerdere politie te paard bij de betogers.

Gisteren werd ook al gedemonstreerd tegen Turkse militaire acties in Syrië. Tijdens de betoging die gisteren plaatsvond, bleef het niet helemaal rustig. Uiteindelijk werden negen mensen gearresteerd, onder meer omdat een groep mensen een taxi-chauffeur te lijf ging. Daarbij trok een agent zijn wapen.

Spanningen tussen Turkse en Koerdische groepen zijn opgelopen, vanwege de Turkse aanval in de regio Afrin. Daar zou de aan de PKK verwante militante groepering YPG zich schuilhouden. Maar wat in de ogen van de één geldt als een terroristische organisatie, zijn in andere ogen weer vrijheidsstrijders.

Veel Turkse Amsterdammers hebben gisteren hun beklag gedaan over het gebruik van de vlag met daarop Abdullah Öcalan, de oprichter van de PKK. Ook vanavond zijn die vlaggen weer te zien.