COC schenkt Bob Angelopenning aan Homomonument

Op de jaarlijkse benefietavond van het COC, belangenorganisatie voor lhbti'ers, is de Bob Angelopenning uitgereikt aan het Homomonument op de Westermarkt.

Dat meldt Het Parool. Het monument is opgericht in 1984 en was in die tijd het enige monument dat de homoseksuele slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht.

'Levend monument'

Het COC vindt dat de prijs naar dit monument moet omdat stichting Homomonument zich altijd heeft ingezet om van het monument een 'levend monument' te maken waar lhbt'ers bij elkaar kunnen komen.

Bij het monument is feest gevierd, maar ook gedemonstreerd. Zo werd er in 2014 gedemonstreerd tegen de Russische anti-homowet en vonden lhbti'ers er troost na de schietpartij in de homoclub Pulse in Orlando in 2016.

