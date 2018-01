Minister voor emancipatie steekt lhbti-gemeenschap hart onder de riem

Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, maar ook minister voor Emancipatie, sprak zich in een afgeladen Paradiso uit tegen lhbti-discriminatie. Dat deed zij op de nieuwjaarsreceptie van het COC, belangenorganisatie voor lhbti'ers.

Van Engelshoven begon haar speech met bewondering voor de sfeer in de zaal: 'Iedereen is zichzelf en laat dat aan elkaar zien, zonder de angst dat het niet goed is. En ik wil er voor zorgen dat het ook buiten deze zaal volstrekt normaal is om zo te genieten, samen met anderen. Daar ben ik minister van Emancipatie voor.'

Buiten je bubbel

De minister roept alle Nederlanders op om nieuwsgierig te zijn naar mensen buiten je eigen bubbel: 'Probeer te leren van de levens die niet op het jouwe lijken.' Later in de speech benoemd ze het schrijnende aspect van haar functie: 'Helaas is er in 2018 nog een minister van Emancipatie voor nodig die dit allemaal zegt.'

Van Engelshoven wil tijdens haar ministerschap opstaan voor het meerouderschap, het afschaffen van onnodige geslachtsregistratie, een verbod op lhbti-discriminatie, meer kennis en begrip voor intersekse personen en betere lessen op school over seksuele diversiteit.