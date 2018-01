Partij voor de Dieren trekt zich terug uit demonstratie tegen Forum voor Democratie

De Partij voor de Dieren (PvdD) zal niet meer meedoen aan de demonstratie tegen onder andere Forum voor Democratie (FvD). Dat laat fractievoorzitter Johnas van Lammeren weten via een tweet.

Onder andere de PvdA, GroenLinks en SP gaan demonstreren tegen in hun ogen racistische partijen, zoals de PVV en FvD. Het protest staat gepland voor 18 maart, drie dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

'Ondemocratisch'

Van Lammeren is het niet eens met de insteek van het protest: 'We zijn tegen racisme. Maar we demonstreren niet tegen een andere politieke partij, dat is ondemocratisch en een ondermijning van ons stelsel.'

Andere partijen die zich hebben aangemeld en zich niet hebben teruggetrokken zijn DENK, Bij1 en de Piratenpartij.