Documentaire MMA-vechter Marloes Coenen 8 februari in de bioscoop

Afscheid nemen van haar sport, het viel de Amsterdamse vechtster Marloes Coenen zwaar. In een documentaire van Victor Vroegindeweij, is te zien hoe zij haar laatste gevecht heeft beleefd. De film is vanaf 8 februari te zien in de bioscoop, maar ging al eerder in première op het IDFA.

De film volgt Coenen in de aanloop naar haar laatste wedstrijd op 3 maart 2017 tegen de Canadese Julia Budd. Die wedstrijd verloor ze. In totaal heeft ze 23 van haar 31 wedstrijden gewonnen, en werd ze drie keer wereldkampioen.

De 36-jarige Coenen runt met haar vriend Roemer Trompert een MMA-school in West, en is nu zwanger. Daarmee gaat een andere grote droom in vervulling, want ook in de documentaire komt haar kinderwens vaak aan bod.

