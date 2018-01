Brandweer haalt man gewond uit brandende woning

De brandweer heeft in de nacht van zondag op maandag een slachtoffer uit een brandende woning gehaald aan het Barentszplein. De brand ontstond rond 3.00 uur in een woning op de begane grond.

Brandweerlieden forceerden de voordeur om binnen te komen. Eenmaal binnen troffen ze een slachtoffer aan die naar buiten werd gedragen door één van de brandweerlieden. Het gaat om een man die vermoedelijk de bewoner is van de woning.

Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar een ziekenhuis. Het is niet bekend hoe het slachtoffer er aan toe is.

Uit voorzorg zijn meerdere woningen ontruimd. De woning zelf is onbewoonbaar geworden door de rook- en roetschade. Hoe de brand is ontstaan is onbekend en wordt onderzocht.