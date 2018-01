Inbraakverdachte wordt gelanceerd in bosjes na vluchtpoging

De verdachte van een inbraak in het Noorderparkbad in Noord is in de nacht van zondag op maandag in de bosjes terecht gekomen. Hij was op de vlucht geslagen voor de politie die snel ter plaatse was.

Tijdens zijn vluchtpoging op een motorscooter kwam hij op een heuvel terecht waarna hij werd gelanceerd. De politie kon de verdachte vervolgens aanhouden. Hij is eerst nog nagekeken door ambulancepersoneel omdat hij letsel aan zijn voet was opgelopen. Hij is daarna naar een cellencomplex meegenomen. Een tweede verdachte is ontkomen.

De man wordt verdacht van een inbraak in het Noorderparkbad. Rond 5.00 uur ging de politie kijken na een melding van glasgerinkel. De daders werden aangetroffen en de achtervolging werd ingezet. Van het zwembad bleek een ruit ingeslagen en de kassalade opengebroken. Of er iets buit is gemaakt is niet bekend.