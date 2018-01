Voetballertje gereanimeerd op voetbalveld Zeeburgia

Op een van de voetbalvelden van Zeeburgia in Oost is afgelopen zaterdag een spelertje onwel geworden. Het jongetje werd op het veld succesvol gereanimeerd door een keeper (tevens arts van beroep) van de voetbalclub.

Het jongetje raakte onwel tijdens een wedstrijd van Zeeburgia O13-1 tegen FC Twente O13-1. De fysiotherapeut van FC Twente hielp ook bij de reanimatie.

'Trots op doelpunt'

De club meldt op de site dat het jongetje inmiddels geopereerd is in het ziekenhuis van Leiden en dat hij buiten levensgevaar is. 'We zijn allemaal enorm geschrokken van het voorval en ook dankbaar dat er zo professioneel is gehandeld door iedereen. Het is fijn te kunnen vermelden dat [speler] zich trots zijn doelpunt tegen FC Twente nog herinnert', meldt Zeeburgia.

Vanavond is er bij de club een bijeenkomst voor de spelers, ouders en begeleiders van de twee onder 13 teams van Zeeburgia.